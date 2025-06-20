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        Karnelerini alan çocuklar, sevinçlerini polislerle paylaştı

        AMASYA'da ilkokul öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra okul önündeki yaya geçidinde yıl boyu görev yapan trafik polisinin yanına koşup, "Teşekkürler Ömer Amca" diyerek sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:53
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        Karnelerini alan çocuklar, sevinçlerini polislerle paylaştı
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        AMASYA’da ilkokul öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra okul önündeki yaya geçidinde yıl boyu görev yapan trafik polisinin yanına koşup, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı.

        2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya genelinde 53 bin 631 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kent merkezindeki ilkokulda karne töreninin ardından okuldan çıkan öğrenciler, yıl boyunca sabahları ve okul çıkışlarında güvenli geçişlerini sağlayan trafik polislerine teşekkür etti. Öğrenciler ellerinde karneleriyle yaya geçidinde bekleyen polis memurunun yanına koşarak, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı. Polis memuru da çocuklara teşekkür etti.

        Öğrencilerden Elif Nurdane Yolcu (8), “Bugün karne aldık. Trafik polisi Ömer amcamız bizi bütün yıl boyunca karşıdan karşıya geçirdi. Biz de karne sevincimizi onunla paylaştık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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