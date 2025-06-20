Karnelerini alan çocuklar, sevinçlerini polislerle paylaştı

AMASYA’da ilkokul öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra okul önündeki yaya geçidinde yıl boyu görev yapan trafik polisinin yanına koşup, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya genelinde 53 bin 631 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kent merkezindeki ilkokulda karne töreninin ardından okuldan çıkan öğrenciler, yıl boyunca sabahları ve okul çıkışlarında güvenli geçişlerini sağlayan trafik polislerine teşekkür etti. Öğrenciler ellerinde karneleriyle yaya geçidinde bekleyen polis memurunun yanına koşarak, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı. Polis memuru da çocuklara teşekkür etti.

Öğrencilerden Elif Nurdane Yolcu (8), “Bugün karne aldık. Trafik polisi Ömer amcamız bizi bütün yıl boyunca karşıdan karşıya geçirdi. Biz de karne sevincimizi onunla paylaştık” dedi.