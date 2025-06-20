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        Amasya'da taksinin motosikletli polise çarptığı kaza kamerada

        AMASYA'da Mustafa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:45 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:50
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        Amasya'da taksinin motosikletli polise çarptığı kaza kamerada
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        AMASYA'da Mustafa G.'nin kullandığı taksinin, kavşaktan dönerken, seyir halindeki motosikletli trafik polisi Feyzullah A.’ya çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı taksi, kavşaktan döndüğü sırada, seyir halinde olan motosikletli trafik polisi Feyzullah A.’ya çarptı. Savrulan polis, yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine gelip müdahalede bulundu. Sağlıkçıların ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı trafik polisi Feyzullah A., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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