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        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 13 tutuklama

        AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:05
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 13 tutuklama
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        AMASYA’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Merzifon ve Suluova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Haziran’da Amasya merkezli Merzifon ve Suluova ilçeleri ile Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sokak satıcısı oldukları değerlendirilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 21 ikamet, 1 iş yeri ve 14 araçta yapılan aramalarda; 314 sentetik hap, 76,82 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram metamfetamin, 2,74 gram esrar, 9 uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 adet 9 mm çapında dolu mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan 3 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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