Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti (2)

Amasya'daeşi Yunus Köse tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Kader Köse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Ziyaret beldesi Merkez Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Kader Köse'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Yunus Köse'nin cenazesi ise Oluz köyü mezarlığına defnedildi.

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