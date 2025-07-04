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        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti (2)

        DEFNEDİLDİLERAmasya'daeşi Yunus Köse tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Kader Köse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:55
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        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti (2)
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        DEFNEDİLDİLER

        Amasya'daeşi Yunus Köse tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Kader Köse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Ziyaret beldesi Merkez Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Kader Köse'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Yunus Köse'nin cenazesi ise Oluz köyü mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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