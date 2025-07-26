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        Tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        AMASYA'da tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:10
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        Tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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        AMASYA'da tünelde yolcu otobüsü ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydınca Tüneli'nde meydana geldi. Bülent D. yönetimindeki 60 BD 919 plakalı, 35 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ile Tahsin İ. yönetimindeki 60 EH 853 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku savrulup devrildi. Kazada traktör sürücüsü Tahsin İ. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi kaldırılırken, durumun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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