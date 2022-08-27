Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu.

Damlaçimen köyünde yaşayan ve dün gezintiye çıktıktan sonra uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Cansız'ın yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Alzaymır hastası Cansız'ın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede dron kullanılarak sürdüren çalışmalar sonucu Cansız, evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Bitkin halde bulunan Cansız'a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.