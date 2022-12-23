Amasya'da "Aile Okulu Projesi" ile 4 bin 789 veliye ulaşıldı

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AMASYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Amasya'da 4 bin 789 veli eğitim aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde MEB tarafından başlatılan proje kapsamında Amasya'da da il genelindeki bütün okullarda sertifika eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerce gerçekleştirilen eğitimlerde, velilere eğitici ve rehberlik edici bilgiler veriliyor.

Aile değerleri, aile içi iletişim, çevre bilinci, madde bağımlılığını önleme, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, çatışma türleri, aile tutumları ve stres yönetimi gibi konularda verilen eğitimlerin daha fazla veliye ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, proje kapsamında Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen eğitime katılarak velilerle bir araya geldi.

Türkmen, AA muhabirine, proje kapsamında il genelinde 2 aydan bu yana süren çalışmalarda 4 bin 789 veliye ulaşıldığını söyledi.

Ailelerle ilgili zaman zaman birbirlerini anlayamamaktan ya da birbirinin yerine kendilerini koyamamaktan çokça bahsedildiğini anlatan Türkmen, "Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde aile eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce müthiş bir noktaya taşındı. 1 milyonun üzerinde katılım oldu. Amasya'mız da bu katılımda kendisine öngörülen hedefin çokça üstüne çıktı. Amacımız bu eğitimlerin devam etmesi, bir araya gelen velilerin birbirleriyle görüşmeye devam etmesi." dedi.

Velilerden Şerife Çetin ise eğitimleri faydalı bulduğunu, çocuğuyla yaşadığı sorunları eğitim sayesinde daha kolay çözebildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitim sayesinde aslında geçmişten gelen, doğru bilip yanlış uyguladığımız şeyleri öğrendim. Bu kurs sayesinde akran zorbalığına, beslenmemize, en çok benim oğlumda olan bir sorunumdu bu, bunun çözümlerini öğrendim. Bundan daha önemlisi, çocuğumla nasıl vakit geçireceğimi öğrendim. Kursun aslında bilgilendirmeden ziyade eğlenceli, okulu eve yaklaştıran bir proje olduğunu öğrendim."



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