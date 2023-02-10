Amasya'nın ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amasya'nın ilçelerinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediliyor.

Kaymakamlıklar ve belediyeler öncülüğünde kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri tırlarla bölgeye sevk edildi.

Hamamözü ilçesinden 7 araçlık, Gümüşhacıköy ilçesinde 13 araçlık, Merzifon ilçesinde 41 yardım tırı, 17 minibüs ve 18 kamyon, 9 tır yardım ve 2 mobil mutfak, Göynücek ilçesinde 2 tır insani yardım, Suluova ilçesinden 23 tır çeşitli malzemelerden oluşan insani yardım deprem bölgesine ulaştırıldı.

Ayrıca ilçelerden binlerce gönüllü ve birçok iş makinesi deprem bölgesinde görev yapıyor.

Hayırseverler nakdi yardım için AFAD'a yönlendirilirken, ayni yardım kampanyaları devam ediyor.



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