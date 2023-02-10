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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'nın ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Amasya'nın ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amasya'nın ilçelerinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediliyor.

Kaymakamlıklar ve belediyeler öncülüğünde kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri tırlarla bölgeye sevk edildi.

Hamamözü ilçesinden 7 araçlık, Gümüşhacıköy ilçesinde 13 araçlık, Merzifon ilçesinde 41 yardım tırı, 17 minibüs ve 18 kamyon, 9 tır yardım ve 2 mobil mutfak, Göynücek ilçesinde 2 tır insani yardım, Suluova ilçesinden 23 tır çeşitli malzemelerden oluşan insani yardım deprem bölgesine ulaştırıldı.

Ayrıca ilçelerden binlerce gönüllü ve birçok iş makinesi deprem bölgesinde görev yapıyor.

Hayırseverler nakdi yardım için AFAD'a yönlendirilirken, ayni yardım kampanyaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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