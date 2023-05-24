Hamamözü'nde ortaokul öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, ortaokul öğrencileri ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Hamit Kaplan Ortaokulu öğrencileri, ilçede yaşayan 80 yaşındaki Seniha Canbolat'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Canbolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukları kapımda görünce çok mutlu oldum, hepsine teşekkür ederim. Bana değer verip gelmişler, onlar bizim geleceğimiz, hepsine çok güveniyorum." dedi.

Öğrenciler, Canbolat için hazırladıkları hediyeyi vererek elini öptü.





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