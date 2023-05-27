Şampiyon okçulardan Belediye Başkanı Bayrakdar'a ziyaret

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AMASYA (AA) - Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen ve 70 ilden 2 bine yakın sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda, Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu öğrencileri birinci oldu.

Öğrenciler, Başkan Bayrakdar'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Bayraktar, şampiyon öğrencileri kutlayarak, "Onların başarısı hepimizi mutlu etti, hepsine çok teşekkür ediyorum. İlçemize bu gururu yaşadıkları için sağ olsunlar. Neye ihtiyaçları olursa, her zaman yanlarında olacağım." dedi.







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