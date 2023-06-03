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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, oryantiring sporunu tanıtmak için etkinlikler düzenliyor

AA

Türkiye Oryantiring Federasyonu, oryantiring sporunu tanıtmak için etkinlikler düzenliyor

AMASYA (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, oryantiring sporunu tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çolakoğlu, 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek U14 Türkiye Şampiyonası ile ilgili yürütülen hazırlıkları incelemek üzere geldiği Amasya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oryantiring sporunun Türkiye'de yeni olmasına rağmen uluslararası alanda eski ve köklü spor branşları arasında yer aldığını belirten Çolakoğlu, "Çocuklarımızın spor yapması, öz güvenlerini kazanmaları ve yön bilgileri oluşması için çok değerli bir spor dalı. Çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeye ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Devamında çocuklarımızın uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcularla haziran ayında milli takım kampı yapacaklarını belirten Çolakoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile eş güdüm halinde yerel yönetimlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oryantiring sporunu tanıtmak için özel yarışlar düzenlemeye ve desteklemeye, kulüplerin kendi yerel dinamiklerini harekete geçirerek özel etkinlik ve yarışmalar düzenlemeye çaba harcıyoruz. Okullarımızda tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapıyoruz." diye konuştu.

Çolakoğlu, gençlik ve spor il ile ilçe müdürlüklerinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oryantiring biraz zor ve zahmetli ama çok zevkli ve eğlenceli bir spor branşıdır. Çocuklarımız bu spora başladıklarında asla bırakmak istemiyor. Eğitim sistemimizden kaynaklanan bazı zorluklar yaşıyoruz. Sınav sistemleri sporcu kaynaklarımızı etkiliyor. Sadece bizim değil, tüm branşlarında sporcu kaynakları konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Yetenekli sporcularımız sporla sınav arasına sıkışıp kalabiliyor. İlerleyen dönemlerde bakanlığımız bu konuda bir çözüm üretecektir."

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