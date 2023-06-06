Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, sel bölgesinde incelemede bulundu

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, sel baskını ve heyelan yaşanan köylerde incelemede bulundu.

Altınöz ve beraberindekiler, Çal, Pusacık, Sarayözü ve Kiziroğlu köylerine giderek çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Altınöz, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altınöz, AA muhabirine, Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan aşırı yağışların bazı köylerde hasar oluşturduğunu söyledi.

İlçe merkezinde herhangi bir hasar bulunmadığını belirten Altınöz, "İlçeye bağlı 44 köyden 11 köyümüz aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Herhangi bir can kaybının olmaması şükür temennimiz. Evlerinde su baskını meydana gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları giderildi. Devletimiz yanlarındadır, gerekli incelemeler yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilecektir." dedi.





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