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        MHP Hamamözü İlçe Başkanı Yılmaz güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:08
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        MHP Hamamözü İlçe Başkanı Yılmaz güven tazeledi
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        AMASYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hamamözü Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Hamamözü MHP İlçe Başkanlığında yapılan seçimde mevcut başkan Kemal Yılmaz yeniden başkan seçildi.

        Kongreye, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve üyeler katıldı.

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