Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında okullarda diş taraması yapılması için protokol imzalandı.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında okullarda diş taraması yapılması için protokol imzalandı.

Protokolün imza töreninde konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, diş bakımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Protokolün önemli bir sağlık hizmeti sunacak olmasının yanı sıra kurumsal iş birliğinin ve eş güdümün artması açısından önem taşıdığını dile getiren Güldoğan, şunları dile getirdi:

"Köy okullarında eğitime devam eden, köyde ikamet edip taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezinde veya başka bir köyde öğrenim gören öğrencilerin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince diş taramasının yapılması, öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtılması, gerek görülen öğrencilerin Ağız Diş Sağlığı Merkezine yönlendirilmesini amaçlıyoruz. Diş sağlığı genel sağlığın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Diş sağlığı ile ilgili bilincin erken yaşlarda kazandırılmasını önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile İlçe Sağlık Müdürü Tuğçe Koyuncu, iş birliği protokolünü imzaladı.