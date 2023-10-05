Suluova'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı Suluova Din Görevlileri Derneği tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yemek programı düzenlendi.

Suluova Din Görevlileri Derneği tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yemek programı düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Şafak Gürçam, tüm din görevlilerinin haftalarını tebrik etti.

Din görevlilerinin, önemli bir görevi ifa ettiğini, ifade eden Gürçam, "Toplumun önde gelen insanları olup vatandaşlarımıza dinimizi tebliğ etme görevini yürütüyorsunuz. Her daim halkımızla iç içesiniz ve hayatlarına dokunuyorsunuz. Gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Onun için kendinizi, görev anlayışınızı ve toplumsal hayattaki ilişkilerinizi geliştirmeniz oldukça önemlidir. Sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz görev alanınızda ve vatandaşlarla ilişkilerinizde daha aktif ve de faydalı olmanızı sağlayacaktır." diye konuştu.

Daha sonra, Kaymakam Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Tozlu tarafından görevlerinde başarı gösteren din görevlilerine teşekkür belgesi takdim edildi.