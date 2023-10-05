Yeğeni için başladı, 1 yılda 20 bin lira biriktirdi
Amasya'da yaşayan 24 yaşındaki Emin Berk Karadayı'nın yeğenine hediye almak için başladığı metal para biriktirme, adeta tutkusu oldu.
Amasya'da yaşayan 24 yaşındaki Emin Berk Karadayı'nın yeğenine hediye almak için başladığı metal para biriktirme, adeta tutkusu oldu.
Karadayı, yaklaşık bir yıl önce yeğenine hediye almak için eline geçen metal paraları biriktirmeye başladı. Yeğenine hediyesini alan Karadayı, metal paraları biriktirmeyi sürdürdü.
Karadayı, metal para biriktirmeyi çok sevdiğini, bunun kendisinde tutku haline geldiğini söyledi.
Metal para sesini sevdiğini dile getiren Karadayı, "Hala biriktirmeye devam ediyorum. 1 yıl içinde 20 bin liradan fazla bozuk para biriktirdim. Bundan sonra da bozuk paraları biriktirmeye devam edeceğim." dedi.