Amasya'da ilkokul öğrencilerine 15 ayrı spor branşı tanıtıldı Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında her çocuğun bir spor branşıyla ilgilenmesi hedefiyle, ilkokul öğrencilerine Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 farklı spor branşı tanıtıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında her çocuğun bir spor branşıyla ilgilenmesi hedefiyle, ilkokul öğrencilerine Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 farklı spor branşı tanıtıldı.

Akşemseddin İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte tekvando, futbol, voleybol, bocce, tenis, hokey, masa tenisi ve okçuluk gibi spor branşlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, sağlıklı bir nesil için sporun şart olduğunu söyledi.

Çeşitli etkinliklerle çocuklara sporu sevdirmeye çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Bugün bu okulumuzda etkinliklerimizde çocuklarımıza branşları hem tanıtarak, hem de bir fiili uygulayarak bu haftayı gençlerimizle beraber geçirmeyi arzu ettik. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz, Okul Müdürümüz bizlere bayağı bu konuda destek oldular. İnşallah bu noktada çalışmalarımıza diğer okullarımızda da devam edeceğiz." diye konuştu.

Dokuz yaşındaki Beren Gelgitoğlu, "Burada bize spor branşları tanıtılıyor. Ben basketbol oynamayı çok seviyorum. Burada da basketbol var, etkinliği yapan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.