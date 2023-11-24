Amasya'da sürücü kursları eğitim alanı için eylem yaptı Amasya'da bir araya gelen sürücü kurslarının temsilcileri, kendilerine bir eğitim alanı tahsis edilmesi talebiyle eylem yaptı.

Amasya'da bir araya gelen sürücü kurslarının temsilcileri, kendilerine bir eğitim alanı tahsis edilmesi talebiyle eylem yaptı.

Eski eğitim alanlarının özel mülkiyete geçmesinden dolayı eğitim alanlarının olmadığını iddia eden sürücü kurslarının temsilcileri, yetkililerden kendilerine yeni bir alan tahsis edilmesini talep etti. 100 sürücü kursu temsilcisi, İpekköy mevkisindeki direksiyon sınav alanında toplandı. Grup buradan sürücü adayı araçlarıyla konvoy oluşturarak Amasya Belediyesi önüne geldi.

Sürücü kursu temsilcileri adına açıklama yapan Emrah Yüksel, kendilerinin L park olarak kullandıkları alanın bir yıl önce belediyeden özel bir şahsa satıldığını söyledi.

Sürücü kurslarının artık eğitim ve sınav yapamayacağını iddia eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Olasılıkla da Amasya’nın bütün halkı mağdur olacak bu durumda. Bizim aralık ayında planladığımız bir sınav da olmayacak. Sınav yapabilmemiz için eğitim yapmamız gerekiyor öncesinde. O eğitimlerde durmuş olacak tabii. Bunun için bir çözüm üretilemedi. Bir yıldır sürüncemede kaldı bu iş ki ta bugüne geldi, bugün de artık böyle bir olayla karşılaştık. Şu an itibariyle eğitimlerimizi durdurduk. Eğitim yapamayacağız biz Amasya'da. Biz sadece eğitim alanı ve sınav yapabileceğimiz bir güzergah istiyoruz. Başka bir isteğimiz de talebimiz de yok."

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ise sürücü kurslarının talepleri doğrultusunda bir çalışma başlatıldığını kısa süre içinde durumun telefi edileceğini dile getirdi.

Grup açıklamaların ardından dağıldı.