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        Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

        Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:52
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        Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı
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        Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, hasadın başlaması dolayısıyla merkeze bağlı Kutu köyünde bir elma bahçesinde düzenlenen törende, kentte geçen yıl 7 bin tondan fazla misket elması yetiştirildiğini söyledi.

        Bu yıl elma rekoltesinde artış beklendiğini dile getiren Doruk, "Bu yıl 8 bin 400 tona ulaşmayı hedefliyoruz. Amasya, elma üretimde önemli yerdedir. Bizler için en önemli şey, çiftçimizin en iyi geliri elde etmesidir. Amasya yöremiz elma ile anılıyor. Coğrafi işaretin yanı sıra kendine özgü tadı ve kokusuyla ülkemiz genelinde haklı bir ün edinen Amasya elması üretimi, bu topraklarda binlerce yıldır devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ise Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığına işaret etti.

        Üründe verimliliği ve üretim miktarını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çetin, "Amasya dışında yetiştirildiği bölgelerde bu özellikleri göstermemektedir. Amasya misket elmasının üretimini artırmayı hedefliyoruz, gerekli çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

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