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        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 102 ilkokul öğrencine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:11
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        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 102 ilkokul öğrencine trafik eğitimi verildi.

        Çocukların trafik kurallarını öğrenmesine ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamak amacıyla Amasya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik ekipleri tarafından 4 ilkokulda düzenlenen seminerlerde 102 öğrenci, trafik konusunda bilgilendirildi.

        Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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