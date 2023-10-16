Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 27'ye düştü

        Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı yüzde 27'ye kadar geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 27'ye düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı yüzde 27'ye kadar geriledi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

        Birçok baraj ve gölette su oranlarında düşüş gözlenirken DSİ'nin açıkladığı verilere göre, Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 10,4, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 16,5, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 25, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 33, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 59, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 67, Değirmendere Göleti yüzde 57, Doğantepe Göleti yüzde 44, Duruca Göleti yüzde 21, İbecik Göleti yüzde 63, Ortaköy Göleti yüzde 11, Yassıçal Göleti yüzde 74, Ziyaret Göleti yüzde 39, Merzifon Paşa Göleti yüzde 11, Merzifon Sarıbuğday Göletinde yüzde 0 (aktif su hacmi yok), Merzifon Yakacık Göleti yüzde 1, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 57, Suluova Ladik Gölü yüzde 26, Suluova Yedikır Barajı yüzde 28, Taşova Destek Göleti yüzde 66 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 10 doluluk oranına sahip.

        Eylül ayında yüzde 35,7 olarak kaydedilen Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 27'ye geriledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
        Merzifon'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Merzifon'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Merzifon'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
        Merzifon'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi
        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi
        Amasya'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi
        Amasya'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi
        Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı
        Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı