Taşova'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

Taşova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 fidan" sloganı ile Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve öğrenciler çeşitli cinsten fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Öztürk, "Cumhuriyetin 100. yılında çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin geleceğinin çocuk ve gençler olduğunu belirten Öztürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti dünya var oldukça daha nice yüzyıllar boyu var olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.