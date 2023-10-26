Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

        Taşova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da fidan dikme etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taşova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.

        "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 fidan" sloganı ile Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve öğrenciler çeşitli cinsten fidanları toprakla buluşturdu.

        Belediye Başkanı Öztürk, "Cumhuriyetin 100. yılında çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Cumhuriyetin geleceğinin çocuk ve gençler olduğunu belirten Öztürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti dünya var oldukça daha nice yüzyıllar boyu var olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Merzifon'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri
        Merzifon'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri
        Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Amasya'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Amasya'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden 100. yıl koreografisi
        Amasya'da köy okulu öğrencilerinden 100. yıl koreografisi
        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankar...
        Bisikletliler Amasya'dan aldıkları Amasya Tamimi ve Türk bayraklarını Ankar...