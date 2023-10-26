Taşova'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Taşova İmam Hatip Mezunları Derneği (TAŞİMDER) tarafından halk pazarında düzenlenen kermeste yiyecek, giyecek ve çeşitli ürünler, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Adnan Veli Gültekin, kermese destek verenlere teşekkür ederek, "Yüreklerimiz Filistin ile atıyor. Gazze'de işgalci İsrail'in işgali ve insanlık dışı terörü altında kalan Filistinli kardeşlerimize destek olmak ve onlara olan desteğimizi belirtmek için kermes etkinliği düzenledik. Buradan elde edilecek geliri zor günler geçiren kardeşlerimize göndereceğiz. Bizler hem insan hem de bir Müslüman olarak bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. Etkinliğimize desteklerini gösteren tüm Taşovalı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.