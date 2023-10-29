Taşova'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı Kaymakam Efe Kılıç ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

İlçe meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Öztürk’ün öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutlayan Kaymakam Kılıç, "Cumhuriyet yurdun dört bir yanına yayılmış istiklal mücadelemizin sembolüdür. Yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir milletin bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyerek, bu toprakları Türk milletine ilelebet vatan yapmasıdır." dedi.

Program öğrencilerin şiirler okuması, oratoryo, halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve Kıbrıs gazisi Muammer Torun'un öğrencilere Türk bayrağını teslim etmesinden sonra geçit töreni ile sona erdi.