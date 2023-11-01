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        Amasya'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla anlatıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da bulunduğu "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:36
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        Amasya'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla anlatıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da bulunduğu "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde açılışı yapılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı.

        Sergide, genç Cumhuriyet'in köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireler, canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içindeki mücadelelerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf karesi bulunuyor.

        Sergiyi gezen Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Başhekim Selçuk Sezikli'ye organizasyon için teşekkür ederek, fedakarca çalışan sağlık personelini tebrik etti.

        Sezikli ise sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

        Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı sergi, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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