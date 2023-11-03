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        Jandarmadan köydeki öğrencilere kitap hediyesi

        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy okulunda okuyan öğrencilere kitap hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:36
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        Jandarmadan köydeki öğrencilere kitap hediyesi
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        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy okulunda okuyan öğrencilere kitap hediye edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından temin edilen 100 kitap, Kızılca, Kağnıcı ve Çal köyü ilkokullarında Cumhuriyet'in Kuruluşunun 100. yılı kapsamında öğrencilere verildi.

        Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için düzenlenen etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

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