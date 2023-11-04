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        Amasya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:00
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        Amasya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, çocukların trafik kurallarını öğrenmesine ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamak amacıyla, merkez, Taşova ve Suluova İlçelerinde 4 okulda 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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