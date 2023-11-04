Amasya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, çocukların trafik kurallarını öğrenmesine ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamak amacıyla, merkez, Taşova ve Suluova İlçelerinde 4 okulda 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
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