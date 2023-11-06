Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 36'ya yükseldi Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan 21 baraj ve göletin doluluk oranının yüzde 36'ya yükseldiğini açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan 21 baraj ve göletin doluluk oranının yüzde 36’ya yükseldiğini açıkladı.

Birçok baraj ve gölette su oranlarında yükseliş gözlenirken DSİ'nin açıkladığı verilere göre, Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 14, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 16,1, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 33,7, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 36,3, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 62,4, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 71,1, Değirmendere Göleti yüzde 73,3, Doğantepe Göleti yüzde 39,8, Duruca Göleti yüzde 35,2, İbecik Göleti yüzde 73,8, Ortaköy Göleti yüzde 16,3, Yassıçal Göleti yüzde 78,4, Ziyaret Göleti yüzde 68,4, Merzifon Paşa Göleti yüzde 23, Merzifon Sarıbuğday Göletinde yüzde 4,5, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 30, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 67,1, Suluova Ladik Gölü yüzde 31, Suluova Yedikır Barajı yüzde 40,3, Taşova Destek Göleti yüzde 100 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 17,9 doluluk oranına sahip.

Ekim ayında yüzde 27 olarak kaydedilen Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 36'ya yükseldi.