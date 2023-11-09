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        Gümüşhacıköy'de öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek

        Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:41
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        Gümüşhacıköy'de öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek
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        Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi, öğrenci yurdunda kan bağışını kabul etti. Yurt müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve Kızılaya teşekkür etti.

        Yüksek sayıya ulaşmak için Kızılay ile birlikte çalışmalarına devam edeceğini anlatan Duzcu, "Sosyal sorumluluk kapsamında yurtlarımızda bu projelere her zaman destek veriyoruz. Öğrencileri kampanyaya davet ediyorum. Her yıl bu çalışmayı tekrarlayacağız." dedi.

        Kan veren yurt öğrencilerinden Ebru Kılıç ise düzenli olarak kan verdiğini belirterek, "Kan her zaman bir ihtiyaç. Biz de bilinçli bir vatandaş olarak sorumluluğumuz gereği kanımızı veriyoruz. Tüm halkımızı da bağış yapmaya davet ediyorum. İnsan vicdanen, ruhen çok mutlu oluyor. " diye konuştu.

        Kan merkezinde görevli Dr. Mohammed Abu Yousef Iraj da 100 ünite kan toplandığını dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

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