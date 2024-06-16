İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan 43 yaşındaki Serkan Topkaya, Bayındır ilçesinde çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası kullandığı araçla görev yeri olan Kemalpaşa'ya dönmek üzere yola çıktı.

Topkaya, kullandığı arazözün henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından, "Mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Yüzer, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak 140'ıncı orman şehidimizi bugün ebediyete uğurlayacağız. Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim, orman yangınları çıkmasın. Tabii iklim değişikliği ve sıcaklık her geçen gün orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Her gün onlarca yangına şahitlik ediyoruz. Burada bize düşen en önemli görev bu ateşin tutuşmasını engelleyici etkenlere daha çok odaklanmak. Dün Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde yine Bayındır'da kırsalda çıkan yangının ormana sirayet etmemesi için ona müdahale eden ve yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."