Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1994 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Yılmaz Celep ile 1995'te Şırnak Boyunkaya'da şehit olan Arif Burçak'ın ailelerini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1994 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Yılmaz Celep ile 1995'te Şırnak Boyunkaya'da şehit olan Arif Burçak'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitlere Allahtan rahmet dileyen ve aileleri ile sohbet eden Kılıç, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ziyaretlerine devam edeceklerini dile getiren Kılıç, "Şehitlerimiz bu vatan için canlarını hiç düşünmeden vermişlerdir. İnancımıza göre onlar Peygamber efendimize komşu olmuşlardır. Bizlerin görevi bundan sonra bize emanet edilen elleri öpülesi şehit ailelerimizin yanlarında olmak talep ve isteklerini yerine getirmektir." dedi.

Ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

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