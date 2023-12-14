Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi elektrik arıza ekibi kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, elektrik arıza ekibince indirildi.

Hacıhayta Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aynı noktadan yüksek gerilim hattı geçmesi üzerine durumu elektrik ekiplerine haber verdi.

Elektrik arıza ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi alarak indirdi. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, serbest bırakıldı.