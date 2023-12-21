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        Suluova'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi

        Amasya Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:46
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        Suluova'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi
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        Amasya Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından “Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, konferans ve seminerleri eğitimin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan, Prof. Dr. Nazmi Polat ise canlıların temel içgüdüsünün nesillerini devam ettirmek üzere olduğunu ama esas meselenin kendilerine verilen görevi yapmak olduğunu anlattı.

        Salondaki öğrencilere akademik tavsiyelerde de bulunan Polat, "Kendine inanmayan, hedefini belirleyemeyen, belirlediği hedefine varmak için gerekli planlı çalışmayı ortaya koymayan hiç kimse başarılı olamaz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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