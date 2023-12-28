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        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Merzifon'da anıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:15
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        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Merzifon'da anıldı
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Güler, buradaki konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un Türk tarihinin en önemli şairlerinden olduğu kadar, önemli bir fikir ve düşünce adamı olduğunu belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise Ersoy'un vatan sevgisi, milli değerlere olan bağlılığı ve edebi mirasına dikkati çekerek, milli şairin mirasını yaşatılması ve genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Ersoy'un hayatının her anında mücadele, başarıya olan inanç ve kararlılığı ile daima umutlu, samimi ve ahlaklı bir ömür sürdürerek herkese örnek olduğuna işaret eden Yozgat, "Miras bıraktığı benzersiz bir kahramanlık ve vatanseverlik destanı olan İstiklal Marşı'mızla da hepimizin gönlünde taht kurmuş ve tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasındaki haklı yerini almıştır. Bu büyük ve destansı mirasın sahibi kıymetli istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yılında rahmetle anıyorum." dedi.

        Konferansa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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