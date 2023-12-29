Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rüstem D. yönetimindeki 55 FT 909 plakalı otomobil, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu 8. kilometrede kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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