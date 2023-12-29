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        Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:27
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        Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Rüstem D. yönetimindeki 55 FT 909 plakalı otomobil, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu 8. kilometrede kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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