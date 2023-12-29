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        Suluova Kaymakamlığı engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu

        Suluova Kaymakamlığı tarafından, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:47
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        Suluova Kaymakamlığı engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu
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        Suluova Kaymakamlığı tarafından, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kendisini ziyaret eden sporculara 15 eşofman takımı ile spor ayakkabısı hediye etti.

        Gürçam, engelli bireylerin spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi.

        Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Müdürü Sacit Aydın ile öğretmenler ve sporcular yer aldı.

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