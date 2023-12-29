Suluova Kaymakamlığı engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu
Suluova Kaymakamlığı tarafından, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.
Suluova Kaymakamlığı tarafından, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kendisini ziyaret eden sporculara 15 eşofman takımı ile spor ayakkabısı hediye etti.
Gürçam, engelli bireylerin spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi.
Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Müdürü Sacit Aydın ile öğretmenler ve sporcular yer aldı.
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