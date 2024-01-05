Suluova'da 18 bin makaron ele geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin içi dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda toplam 18 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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