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        Suluova'da 18 bin makaron ele geçirildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin içi dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:32
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        Suluova'da 18 bin makaron ele geçirildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin içi dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        İş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda toplam 18 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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