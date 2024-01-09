Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenciler "Ninemin Tarifleri Atölyesi'nde" eski tarifleri öğreniyor

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrenciler "Ninemin Tarifleri Atölyesi'nde" eski tarifleri öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" eğitimi düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kursu uygulamaya konuldu.

        Bu kapsamda yurtta kalan öğrencilere Gümüşhacıköy ilçesine özgü yaprak sarması ile haşhaşlı saç üstü yapımı öğretildi.

        Yurt müdürü Murat Duzcu, AA muhabirine, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kursuyla yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığını belirterek, öğrencilerin kültürel miraslarına katkıda bulunduğunu söyledi.

        Öğrencilere eğitim veren Selda Kizir de çok güzel bir çalışma yapıldığını dile getirerek, "Gençler bizim tariflerimizi öğreniyor, biz de onlarla vakit geçiriyoruz. Çok mutluyum." dedi.

        Öğrencilerden Ayşe Yapıcı ise ninelerin tarifleriyle yemek yapmanın çok keyifli olduğunu vurgulayarak, çalışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İrem Özer de geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden ikisini yapmayı öğrendiklerini, çok keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu

        Benzer Haberler

        Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Amasya'da jandarma olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyardı
        Amasya'da jandarma olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyardı
        Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        Otomobil takla atıp sulama kanalına devrildi: 3 yaralı
        Otomobil takla atıp sulama kanalına devrildi: 3 yaralı