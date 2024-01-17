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        Suluova'da "Cumhuriyetin Enleri Bilgi ve Kültür Şenliği" yapıldı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası Cumhuriyetin Enleri Bilgi ve Kültür Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:06
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        Suluova'da "Cumhuriyetin Enleri Bilgi ve Kültür Şenliği" yapıldı
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası Cumhuriyetin Enleri Bilgi ve Kültür Şenliği düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde iki gün süren yarışmaya 16 lise katıldı. Yarışmada Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi birinci oldu.

        Öğrenciler ve okul idarecilerine Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Kaymakam Gürçam, "Geleceğimizi temin edecek öğrencilerimizin birbirleri ile etkileşim halinde olmasını, araştırmaya teşvik etmeyi, kazanımları değerlendirmeyi ve öğrencilerimizde takım ruhunu oluşturmayı hedefleyen yarışmaya katılan tüm okul ve öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel yapılan liseler arası Cumhuriyetin Enleri Bilgi ve Kültür Şenliğinin yarıyıl tatili öncesi etkinlik haftası uygulaması kapsamında düzenlendiğini, bu son haftanın sosyal ve kültürel etkinliklerle geçirileceğini kaydetti.

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