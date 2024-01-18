Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali S. idaresindeki 05 DU 135 plakalı otomobil, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Karamağra köyü mevkiinde Yaşar D. yönetimindeki 34 VIA 66 plakalı kamyonet ile Kadir Y'nin kullandığı 19 HP 068 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaşar D. ve aynı araçta bulunan Mehmet D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sisin etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.