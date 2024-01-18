Gazi jandarma er Gündüz'ün cenazesi Amasya'da toprağa verildi
Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren gazi jandarma er Osman Gündüz, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren gazi jandarma er Osman Gündüz, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gündüz'ün cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündüz'ün cenazesi, Yemişen Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkan Vekili Selçuk Soyal ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.