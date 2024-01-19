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        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan el sanatları kursunu tamamlayan 56 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:12
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        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi
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        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan el sanatları kursunu tamamlayan 56 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan ADEM'de düzenlenen törene Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Asım Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

        Güldoğan, kursların hem sosyalleşme hem de geleceğe hazırlanma açısından son derece önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 56 kursiyerlere sertifikaları verildi. Törenin sonunda davetliler, kurslarda üretilen kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinden açılan sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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