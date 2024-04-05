Amasya'da bayramlık kıyafetler görücüye çıktı

Bayram öncesi kıyafet alışverişi yapan vatandaşlar, hem kaliteli hem de fiyatının uygun olmasına dikkat ediyor.

Bayramlık kıyafet almaya gelen Osman Dirgen ise kendisine ve çocuklarına bayramlık giysi aldığını dile getirdi.

Kentte esnaflık yapan Ferhat Gündoğdu, satışların iyi gittiğini belirterek, "Pantolondan gömleğine, tişörtünden tüm kıyafetlerden aldık, müşterimizi bekliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz, iyi bayramlar dilerim." dedi.

Ramazan Bayramı’na kısa süre kala vatandaşlar da gelenek haline gelen bayramlık kıyafet almak için mağazaların yolunu tutuyor.

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