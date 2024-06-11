Amasya çöreği bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor

Bayram için gelenek haline gelen haşhaşlı Amasya çöreğini yapan Aysel Ortaköylü, öncelikle hamuru mayaladıklarını belirterek, "Hamur mayaladıktan yuvarlak hale getirip açıyoruz. Ellerimizle buruyoruz. Haşhaşla ve cevizle harmanlıyoruz. 36 yıldır bayramlarda sofralarımızda bulunduruyoruz. Misafirlerimize ikramda bulunuyoruz." dedi.

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