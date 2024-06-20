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        CHP Amasya Milletvekili Karagöz, Taşova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

        CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:39
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        CHP Amasya Milletvekili Karagöz, Taşova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
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        CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Karagöz, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı işlere imza atılmasının yolunun mahalle ve köy muhtarlarından geçtiğini söyledi.

        Yaklaşık 3 ay önce yapılan seçimlerde CHP'nin birinci parti konumuna geldiğini belirten Karagöz, "Vatandaşlarımız CHP'ye bir kredi açtı ve birinci parti yaptı. Bu kredinin farkındayız ve bunu iyi kullanmak istiyoruz. Herkese eşit şekilde davranmak istiyoruz. Kamuda tasarrufun yapılmasına karşı değiliz ama bunun, yukarıdan başlayarak en aşağıdaki vatandaşlarımıza kadar inmesi gerekiyor. Atalarımızın bizlere bıraktığı ülkemizin kazanımlarının devam etmesi gerekiyor. Bizler de bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Toplantıya Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, İlçe Başkanı Ömer Sayan ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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