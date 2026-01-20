Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Boraboy Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği tabiat parkında 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buzla kaplandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, vatandaşlara buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.