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        Amasya'da araçlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:41
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        Amasya'da araçlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van'dan İstanbul'a giden iki hafif ticari araç durduruldu.

        Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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