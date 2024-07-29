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        Amasya Valisi Doruk, Suluova'da eğitim yatırımlarını inceledi

        Amasya Vali Yılmaz Doruk, Suluova ilçesinde devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:21
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        Amasya Valisi Doruk, Suluova'da eğitim yatırımlarını inceledi
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        Amasya Vali Yılmaz Doruk, Suluova ilçesinde devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Vali Doruk, 20 derslikli Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu, Şehit Erkan Ayas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yık-yap projesi kapsamında devam eden 3 iş atölyesi binasını inceledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarını inceleyen Doruk, yetkililerden bilgi aldı.

        İlçe merkezi ve Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Doruk, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Eğribük köyünü ziyaret etti.

        Doruk'un ziyaretlerinde Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu hazır bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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