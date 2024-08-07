Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Spor Toto ve Amasya Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Spor Toto ve Amasya Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Doğu Mahallesi'nde yapılan tesisin açılışında konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        İpek, "Taşova ilçemizin ilk defa kapalı bir yüzme havuzu oldu. İnşallah gençlerimiz burada iyi bir eğitim alacaklar ve gelişecekler. Yüzme sporu gençlerin vücut gelişimi ve yarışma sporları açısından önemli bir tesis. Taşova ilçemizde çok fazla genç nüfusumuz var ve spora da meyilli. Çok fazla değil dört veya beş yıl önce Taşova'nın hentbol süper liginde bir takımı vardı, bu da burada sporun bir altyapısının olduğunu göstermektedir. Spor Toto ve Özel İdaremiz çalışanlarının gayretleri ile çok fazla para harcamadan güzel bir tesis yapıldı.Taşova ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Vali Yılmaz Doruk da böyle güzel bir tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüzme havuzları bizlerin son dönemlerde yaygınlaştırdığımız tesisler toplumda çok önemli yer alıyor. Taşovalı halkımız bu tesisi kullandıkça ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Son dönemlerde uygulanan programlarda da vatandaşlarımızın yüzme konusundaki imkanlara ulaşmasını da halletmiş olduk. Özellikle genç kardeşlerimizin yüzmeyi böyle sağlıklı ortamlarda öğrenmeleri çok önemli ve kıymetli. Buranın daha güzel ve kıymetli olması çocuklarımızın burada koşuşturması ile olacaktır." diye konuştu.

        Açılışa, Kaymakam İmran Demirel, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı
        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı
        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazan...
        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazan...
        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti
        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti
        Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi
        Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi