Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Gültekin köy okullarını ziyaret etti
Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, köy okullarını ziyaret etti.
Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, köy okullarını ziyaret etti.
Gültekin, beraberinde Şube Müdürü Deniz Yazar ile birlikte Çal İlkokulu, Kağnıcı İlkokulu ve Kızılca İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Okullarda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Gültekin, "Köy okullarımız, ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Onların eğitimine ve gelişimine destek olmak, görevimizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılımızda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetkin, erdemli, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler yetiştirmek temel felsefemizdir." diye konuştu.
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